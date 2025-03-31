Уночі Київ атакували майже 50 дронів РФ, ППО збила 11 з них

Уночі в повітряному просторі Києва зафіксували 49 дронів РФ. ППО збила 11 з них. 30 безпілотників покинули повітряний простір столиці, а решта – локаційно втрачені.

Про це повідомили у КМВА.

За минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася два рази: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51. Загальна тривалість тривоги становила 5 годин і 17 хвилин.

"У ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них — знищені засобами ППО. 30 — покинули повітряний простір. Решта - локаційно втрачені", – зазначили у КМВА.

Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допустили.