Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв

Росіяни тримають у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 34 ракет.

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі знаходяться 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 4 судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.