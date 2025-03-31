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Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв

Загальний залп кораблів становить до 34 ракет.

Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росіяни тримають у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 34 ракет.

Про це повідомили у ВМС. 

У Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі знаходяться 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор. 

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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