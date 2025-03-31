Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв

Росіяни тримають у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 34 ракет.
Про це повідомили у ВМС.
У Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
У Середземному морі знаходяться 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.