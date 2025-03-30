Росіяни вдарили КАБом по центру Куп'янска, є постраждалі

Російські війська вдарили по центру Куп’янська керованою авіаційною бомбою.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Ще постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік.
Під завалами можуть перебувати люди.
Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто - пошкоджені.
На місці працюють всі профільні служби.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили ФАБами по Куп’янську і потрапили по кладовищу.