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Росіяни вдарили КАБом по центру Куп'янска, є постраждалі

Повідомляється про влучання в житловий 5-поверховий будинок.

Росіяни вдарили КАБом по центру Куп'янска, є постраждалі
Фото: Харківська ОДА

Російські війська вдарили по центру Куп’янська керованою авіаційною бомбою. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Ще постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік.

Під завалами можуть перебувати люди.

Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто - пошкоджені. 

На місці працюють всі профільні служби.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили ФАБами по Куп’янську і потрапили по кладовищу.

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