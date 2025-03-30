За тиждень РФ втратила в Україні понад 10,5 тисяч окупантів

За минулий тиждень РФ втратила 10 520 окупантів 2 514 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 23 до 30 березня 2025 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

80 танків

180 бойових броньованих машин

459 артилерійських систем

14 РСЗВ

6 установок ППО

918 одиниць автотехніки

3 одиниці спецтехніки

Фото: Олександр Павлюк

Також наші захисники знищили 4 вертольоти ворога, щонайменше 850 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.