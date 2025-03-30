Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Окупанти завдали ударів “шахедами” по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю (оновлено)
Окупанти завдали ударів “шахедами” по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю (оновлено)
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень РФ втратила в Україні понад 10,5 тисяч окупантів

Також Сили оборони знищили понад 2,5 тисячі ворожої техніки.

За тиждень РФ втратила в Україні понад 10,5 тисяч окупантів
Фото: скрин відео

За минулий тиждень РФ втратила 10 520 окупантів 2 514 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 23 до 30 березня 2025 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

  • 80 танків
  • 180 бойових броньованих машин
  • 459 артилерійських систем
  • 14 РСЗВ
  • 6 установок ППО
  • 918 одиниць автотехніки
  • 3 одиниці спецтехніки

Фото: Олександр Павлюк

Також наші захисники знищили 4 вертольоти ворога, щонайменше 850 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

  • З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів, 10 492 танки і 370 літаків.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies