За тиждень РФ втратила в Україні понад 10,5 тисяч окупантів

За минулий тиждень РФ втратила 10 520 окупантів 2 514 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 23 до 30 березня 2025 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 80 танків
- 180 бойових броньованих машин
- 459 артилерійських систем
- 14 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 918 одиниць автотехніки
- 3 одиниці спецтехніки
Також наші захисники знищили 4 вертольоти ворога, щонайменше 850 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів, 10 492 танки і 370 літаків.