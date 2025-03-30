Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали четверо людей

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок учорашніх ворожих обстрілів Чугуєва і Куп'янська на Харківщині.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 29 березня близько 21:35 війська РФ завдали авіаційні удари по м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Двоє чоловіків віком 65 і 54 років зазнали гострої реакції на стрес. Отримали поранення дві жінки, яким 53 та 54 років, їх доставили до лікарні.

Ввечері 29 березня під атакою ударних ворожих безпілотників опинився Чугуїв. Пошкоджено майно цивільних підприємств, зайнялись пожежі. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для ударів по місту російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».