У зоні відповідальності Третьої штурмової у ворога нуль захоплених позицій, – Білецький

У смузі відповідальності Третьої штурмової бригади за останні півтора місяці армія РФ не мала жодних успіхів, хоча визначила цей напрям пріоритетним. Про оперативну ситуацію Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, розповів в інтервʼю Армія TV.

На Харківщині Третя штурмова успішно обороняє Борову, захоплення якої є для росіян оперативною ціллю для подальшого виходу до річки Оскіл. Ворог намагається виснажити українські війська тактикою безперервного наступу, хоча успіхів не має.

«[Ворогом] нуль позицій взято. Мало того, ми за одну добу відбили населений пункт Надія… Ми відібрали хороший шматок, за який вони билися багато місяців і де стерли два полки – 752-й і 254-й», – сказав Білецький.

Третій штурмовій бригаді протистоїть 1-ша танкова армія РФ, яка «фанатично атакує» на техніці і втрачає її у великих обсягах, зокрема через відсутність адекватного планування. «Переходять на верблюжу кавалерію, техніки у них все менше і менше. Завдяки їхнім зусиллям, ми знаходимося на першому місці серед бригад по ураженню FPV-дронами. В принципі, можу подякувати», – сказав Білецький.

Ще одне вороже зʼєднання – 20-та загальновійськова армія РФ – діє переважно малими піхотними групами. Три їхні спроби наступів упродовж 2024 року закінчились «абсолютним провалом» і величезними втратами. «Через це вони зняли начальника штаба 20-ї армії, командувача 20-ї армії, командувача 3-ї механізованої дивізії 20-ї армії. Вони навіть офіційно визнали – через великі втрати, як вони їх називають, “пропавшими без вести”», – розповів командир корпусу.

За його словами, ворог посилив роботу в напрямках радіоелектронної боротьби, значно збільшив кількість розрахунків і застосування засобів безпілотних систем, а також зміг покращити ситуацію із кількістю артилерійського БК. Зараз противник спрямував зусилля південніше – мав певний успіх в районі Іванівського і Новолюбівки. Але, на думку Білецького, просування окупантів там повністю зупиниться у найближчі тижні.

Як раніше повідомлялось, в період з жовтня 2024 року по січень 2025-го підрозділи Третьої штурмової бригади знищили рекордну кількість ворожих цілей ударними дронами, ставши абсолютним лідером серед усіх лінійних бригад Сил оборони України.