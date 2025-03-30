FT: країни Балтії попереджають про загрозу збоку РФ після припинення вогню в Україні

Міністри оборони Естонії та Литви застерегли, що припинення вогню в Україні збільшить загрозу безпеці їхньому регіону і виступили проти передислокації будь-яких військ НАТО в Україну.

Про це пише Financial Times.

Естонія, Латвія і Литва висловили занепокоєння, що Кремль не зупиниться на Україні після потенційного припинення вогню. Оскільки РФ продовжить переозброєння та передислокує війська на північно-східний фланг НАТО.

"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде припинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це також означає, що рівень загрози значно зросте ", — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Глава оборони Литви Довіле Шакалієне під час візиту до Британії на початку тижня також висловилася про небезпеку Балтії.

"Не обманюймо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія використає цей час після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена в боях армія, яка стане ще більшою", – сказала вона.

За словами Певкура, з 600 000 російських військових, які зараз перебувають в Україні, 300 000, ймовірно, будуть передислоковані.

"Ці люди не поїдуть у різні куточки Росії збирати кукурудзу чи робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п’ять-десять разів більша, ніж у їхніх рідних містах", – сказав він.

Країни Балтії особливо занепокоєні масштабними військовими навчаннями "Запад", які відбудуться цієї осені поблизу їхніх кордонів у Росії і Білорусі. Ці навчання, що проводяться кожні чотири роки, імітують конфлікт з країнами НАТО і включають десятки тисяч військовослужбовців, танки, літаки і артилерію.

Обидва міністри також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських "сил заспокоєння", які плануються направити до України для запобігання повторного нападу Росії.

"Ми не можемо поставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", – сказав Певкур.

Країни східного флангу НАТО, в тому числі Польща і Румунія, заявили, що вони не можуть взяти на себе зобов'язання щодо розгортання військ в Україні за рахунок власної безпеки. Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії.