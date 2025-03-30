ЗМІ: Трамп не планує звільняти Волца через скандал з витоком секретних даних у Signal

Попри критику та заклики до звільнень через витік секретної інформації у Signal, Трамп назвав ситуацію фейковою і заявив, що не збирається звільняти своїх підлеглих.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю NBC News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти радника з національної безпеки Майкла Волца після того, як головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга додали до групового чату у Signal, де високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали плани удару по хуситах у Ємені.

"Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом. У нас був надзвичайно успішний удар. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити – це дурниці. Це фейкові новини", зазначив Трамп.

Президент США підкреслив, що довіряє Волцу та міністру оборони Піту Хегсету, який також був у чаті Signal і надіслав детальний графік запланованих ударів до того, як вони відбулися.

У чаті офіційні особи обговорювали свої плани завдати удару по повстанцям-хуситам, про які адміністрація Трампа з тих пір неодноразово заявляла, що ця інформація не була засекречена.

"Я поняття не маю, що таке Signal. Мені байдуже, що таке Signal", — сказав Трамп. — Все, що я можу вам сказати, це просто полювання на відьом, і це єдине, про що хоче говорити преса, тому що вам більше немає про що говорити. Тому що це було найбільше 100-денне президентство в історії нашої країни".