ЗМІ: Трамп не планує звільняти Волца через скандал з витоком секретних даних у Signal

Попри критику та заклики до звільнень через витік секретної інформації у Signal, Трамп назвав ситуацію фейковою і заявив, що не збирається звільняти своїх підлеглих.
Про це Трамп заявив в інтерв’ю NBC News.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти радника з національної безпеки Майкла Волца після того, як головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга додали до групового чату у Signal, де високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали плани удару по хуситах у Ємені.
"Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом. У нас був надзвичайно успішний удар. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити – це дурниці. Це фейкові новини", зазначив Трамп.
Президент США підкреслив, що довіряє Волцу та міністру оборони Піту Хегсету, який також був у чаті Signal і надіслав детальний графік запланованих ударів до того, як вони відбулися.
У чаті офіційні особи обговорювали свої плани завдати удару по повстанцям-хуситам, про які адміністрація Трампа з тих пір неодноразово заявляла, що ця інформація не була засекречена.
"Я поняття не маю, що таке Signal. Мені байдуже, що таке Signal", — сказав Трамп. — Все, що я можу вам сказати, це просто полювання на відьом, і це єдине, про що хоче говорити преса, тому що вам більше немає про що говорити. Тому що це було найбільше 100-денне президентство в історії нашої країни".
- Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що адміністрація президента Трампа випадково включила його в груповий чат про майбутні військові удари в Ємені. Додав його до цього чату користувач під іменем "Майк Волц". Журналіст дізнався деталі американської атаки за кілька годин до початку операції.
- Опісля міністр оборони США Піт Хегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal. Спілкуючись із репортерами на Гавайях у понеділок він назвав редактора The Atlantic Голдберга «дискредитованим».
- Приголомшливе відкриття викликало бурхливу дискусію в Білому домі про те, що радника з національної безпеки Майка Волца, можливо, потрібно буде звільнити.
- Трамп назвав ситуацію з чатом у Signal "несерйозним" збоєм і вважає, що Волц "засвоїв урок".