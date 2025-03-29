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США попереджають про можливі атаки в Сирії під час свята завершення Рамадану

Державний департамент США заявив, що атаки можуть бути спрямовані на посольства, міжнародні організації та державні установи.

США попереджають про можливі атаки в Сирії під час свята завершення Рамадану
Солдати сирійської армії патрулюють вулиці району Талкалх поблизу ліванського кордону, провінція Хомс. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

США попередили про збільшення ймовірності атак у Сирії під час свята Ід ель-Фітр, яке знаменує кінець священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це пише CBS News.

Свято має відбутися наприкінці березня.

Державний департамент США заявив, що атаки можуть бути спрямовані на посольства, міжнародні організації та державні установи Сирії в столиці Дамаску.

Сирійська влада повідомила, що за останні тижні затримала кілька груп бойовиків, які ймовірно планували здійснити напади в деяких частинах країни.

Відколи повстанські угруповання на чолі з ісламістською групою Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) усунули президента Башара Асада від влади на початку грудня, ситуація з безпекою залишається напруженою. Після усунення Асада від влади тисячі мирних жителів були змушені залишити свої місця проживання. Багато хто готується зустріти свято у наметових містечках.

Угруповання "Ісламська держава", яке зазнало "значної поразки" в Сирії в 2019 році, все ще має "сплячі" осередки, які брали на себе відповідальність за атаки, зокрема на північному сході країни, який контролюють курди.

  • У  січні видання The Washington Post писало, що Сполучені Штати поділилися із новою владою Сирії таємними розвідданими про загрози з боку "Ісламської держави".
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