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Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 1600 осіб

Щонайменше 139 людей вважаються зниклими безвісти.

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 1600 осіб
Наслідки землетрусу у М'янмі
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,7 бали у М'янмі, який трапився учора, перевищила 1600 осіб. Відомо про 1644 загиблі людини. 

Про це пишуть The Guardian та ВВС із посиланням на керівництво країни. 

Ще 3408 людей отримали поранення. Щонайменше 139 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше в суботу військова хунта країни заявила, що кількість загиблих перевищила 1000 осіб.

  • У М'янмі вчора відбувся землетрус магнітудою в 7,7 балів. Поштовхи відчули і в інших країнах, але найбільше – в Таїланді.
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