Бангладеш заарештував лідера повстанського угруповання рохінджа

Голову ARSA Атауллу Абу Аммара Джунуні звинувачують у скоєнні смертоносних нападів у 2017 році, які призвели до жорстокого військового придушення в М’янмі та змусили 750 000 мусульман рохінджа втекти до Бангладеш.

Поліція в Бангладеш заарештувала лідера повстанського угруповання рохінджа, який, ймовірно, причетний до здійснення нападів на сили безпеки М'янми, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Атауллу Абу Аммару Джунуні, 48-річний командир Армії порятунку рохінджа Аракан (ARSA), заарештуавали поблизу столиці Дакки. Його підозрюють у вбивстві та здійсненні диверсій, повідомили ЗМІ у районній поліції.

Джунуні та його п’ятьох соратників заарештував елітний батальйон швидкої дії у вівторок. Ще чотирьох його прибічників затримали в центральному районі Міменсінгх. Поліція спочатку затримала їх для допиту.

Пізніше окружний суд схвалив 10-денний запобіжний захід для допиту підозрюваних у зв'язку з обвинуваченнями у вбивстві, диверсії та незаконному в'їзді в Бангладеш, повідомив інспектор поліції Каюм Хан.

ARSA була сформована як повстанська група проти переслідування мусульманської меншини без громадянства у М'янмі. Згідно з звітом Міжнародної кризової групи, Джунуні очолює повстанську групу у північному штаті Ракхайн у М'янмі з 2016 року.

У той час як Джунуні очолював ARSA у 2017 році, організацію звинуватили у скоєнні смертоносних нападів на пости безпеки в Ракхайні. Вважається, що він організував ці напади. Джунуні вперше привернув увагу громадськості через відео, де його бачили з озброєними людьми в масках, які обіцяли звільнити рохінджа від “негуманного гніту”.

Напади спричинили жорстокі військові репресії в М’янмі, які змусили понад 750 000 мусульман рохінджа втекти до Бангладеш.

Джунуні також звинувачують у причетності до вбивства офіцера військової розвідки Бангладеш, а ARSA ‒ у транскордонній контрабанді наркотиків, викраденні людей, здирництві та тортурах у таборах для біженців Бангладеш.