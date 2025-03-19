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ЗМІ: США завдали ударів по пунктах дислокації лідерів хуситів у Ємені

Зокрема атакували район Аль-Сафра у Сааді, який вважається одним із найважливіших. 

ЗМІ: США завдали ударів по пунктах дислокації лідерів хуситів у Ємені
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати завдали авіаударів по цілях у Ємені протягом ночі, зокрема у  провінції Саада, яка імовірно є "притулком" для хуситських лідерів. Також під ударами було портове місто Ходейда на Червоному морі.

Про це пише Reuters із посиланням на хуситські ЗМІ. 

Зокрема повідомляли про понад 10 ударів по різних місцях, включаючи район Аль-Сафра в Сааді. Згідно з єменськими джерелами, у цьому районі розташовані склади для зберігання зброї та місця навчань. Він вважається одним із найважливіших і добре укріплених військових опорних пунктів бойовиків. 

У вівторок хусити заявили, що розширять свої цілі в Ізраїлі в найближчі години та дні, якщо "агресія" проти Гази не припиниться. Вони також стверджували, що цілили балістичною ракетою на ізраїльську авіабазу, але не надали доказів. Також вони говорили про начебто атаку на авіаносець USS Harry S. Truman та інші військові кораблі США за допомогою ракет і безпілотників.

Після кількох тижнів відносного затишшя на судноплавних шляхах Червоного моря 12 березня хусити попередили, що відновлять напади на ізраїльські судна у відповідь на закриття Ізраїлем переходів через Газу.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив притягнути Іран до відповідальності за будь-які майбутні атаки хуситів, попередивши про "серйозні наслідки".

  • 15 березня Сполучені Штати почали наносити широкомасштабні удари по десятках цілей хуситів у Ємені.  
  • Незважаючи на тиск США, бойовики на чолі з Абдулом Маліком аль-Хуті відмовилися зменшити масштаби атак у Червоному морі. Угруповання здійснило численні напади на міжнародне судноплавство на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі.
  • Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США атакуватимуть хуситів, доки ті не припинять напади на кораблі.
  • На початку березня США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією". Від 2023 року нападали на міжнародне судноплавство і обстрілювали військово-морські сили США в Червоному морі. Ракетні та дронові атаки хуситів порушили ключовий глобальний торговельний маршрут і спровокували США і Велику Британію на удари у відповідь.
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