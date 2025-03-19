У політичного суперника Ердогана відібрали диплом про вищу освіту

Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який наприкінці тижня мав офіційно стати кандидатом у президенти Туреччини від опозиційної Республіканської народної партії, ризикує бути позбавлений шансу кинути виклик чинному главі держави Реджепу Таїпу Ердогану.

Як пише Deutsche Welle, Стамбульський університет раптово відкликав диплом бакалавра Імамоглу через "очевидні порушення". Згідно з турецьким законодавством, претендент на посаду президента повинен обов'язково мати вищу освіту.

Імамоглу назвав дії освітнього закладу "юридично необґрунтованими", "перевищенням влади" та "обурливим знаком втручання уряду". Політик обіцяє "не здаватися" та відстоювати свої права через суд - але не покладає на це великі надії через те, що судова система підкоряється Ердогану.

За конституцією Туреччини, вибори президента мають відбутися не пізніше 2028 року, і Ердоган не має права балотуватися. Проте у президента є можливість внести зміни до основного закону або ж просто ініціювати дострокове волевиявлення, щоб мати змогу взяти в ньому участь.