Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
ГоловнаСвіт

Президент Франції Макрон закликав до реального і перевіреного припинення вогню в Україні

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та її армію у боротьбі з російською агресією», – додав Макрон.

Президент Франції Макрон закликав до реального і перевіреного припинення вогню в Україні
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що першочерговою метою має залишатися стале, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню в Україні.

Таку заяву лідер Франції зробив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає «Інтерфакс-Україна».

Підписуйтесь на наш Google News

«Здійснюються перші кроки, але мета має залишатися незмінною: мати міцне, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню, розпочати детальні і всеосяжні мирні переговори, які уможливлять встановлення міцного і тривалого миру і гарантій, що йдуть з ним разом. Це залишається нашою метою», - сказав Макрон.

Він підкреслив, що досягти цієї мети неможливо без безпосередньої участі України в переговорах.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та її армію у боротьбі з російською агресією», – додав Макрон.

За його словами, найближчим часом він разом із Шольцом планує нові зустрічі для координації спільних дій на підтримку українського суверенітету, а також задля безпеки всієї Європи.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies