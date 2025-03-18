Президент Франції Макрон закликав до реального і перевіреного припинення вогню в Україні

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та її армію у боротьбі з російською агресією», – додав Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що першочерговою метою має залишатися стале, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню в Україні.

Таку заяву лідер Франції зробив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає «Інтерфакс-Україна».

«Здійснюються перші кроки, але мета має залишатися незмінною: мати міцне, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню, розпочати детальні і всеосяжні мирні переговори, які уможливлять встановлення міцного і тривалого миру і гарантій, що йдуть з ним разом. Це залишається нашою метою», - сказав Макрон.

Він підкреслив, що досягти цієї мети неможливо без безпосередньої участі України в переговорах.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та її армію у боротьбі з російською агресією», – додав Макрон.

За його словами, найближчим часом він разом із Шольцом планує нові зустрічі для координації спільних дій на підтримку українського суверенітету, а також задля безпеки всієї Європи.