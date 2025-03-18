Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10

Та це – крайня міра, якщо Путін не захоче сідати за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп доручив підготувати санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише The Times.

Санкції адміністрації попереднього президента Джо Байдена він оцінив на шість із десяти. Міністр фінансів вважає, що досягнути десятки можна, застосувавши додаткові обмеження проти енергетики.

"Ми продовжуємо ті санкції і президент Трамп проінструктував мене, що, в разі потреби, ми досягнемо десяти у санкціях, щоб залучити президента Путіна за стіл (переговорів. – Ред.)", – сказав він.

Бессент додав, що він, однак, налаштований "оптимістично" і Трамп зможе посадити Путіна за стіл перемовин без санкцій. "Але всі опції розглядають, щоб підвищити і максимізувати санкції проти енергетики Росії, якщо потрібно".