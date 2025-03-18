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Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10

Та це – крайня міра, якщо Путін не захоче сідати за стіл переговорів. 

Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп доручив підготувати санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише The Times.

Санкції адміністрації попереднього президента Джо Байдена він оцінив на шість із десяти. Міністр фінансів вважає, що досягнути десятки можна, застосувавши додаткові обмеження проти енергетики. 

"Ми продовжуємо ті санкції і президент Трамп проінструктував мене, що, в разі потреби, ми досягнемо десяти у санкціях, щоб залучити президента Путіна за стіл (переговорів. – Ред.)", – сказав він. 

Бессент додав, що він, однак, налаштований "оптимістично" і Трамп зможе посадити Путіна за стіл перемовин без санкцій. "Але всі опції розглядають, щоб підвищити і максимізувати санкції проти енергетики Росії, якщо потрібно". 

  • Дональд Трамп, говорячи про своє прагнення закінчити війну в Україні, говорив про можливість посилення санкцій проти Росії та впровадження тарифів на її товари.
  • Нинішнє повідомлення про готовність вжити нових обмежувальних заходів пролунало на тлі телефонної розмови Дональда Трампа і Путіна. 
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