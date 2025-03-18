“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі

Корабель SpaceX, на борту якого перебували Бутч Вілмор і Суні Вільямс, від’єднався від орбітального посту, завершивши тривалу місію, яка привернула увагу світу.

Пара астронавтів, які застрягли в космосі протягом дев'яти місяців, вирушили сьогодні додому, їхня капсула відстикувалася від Міжнародної космічної станції, повідомлять France24.

Корабель SpaceX, на борту якого перебували Бутч Вілмор і Суні Вільямс, від’єднався від орбітального посту о 05:05 за Гринвічем, завершивши тривалу місію, яка привернула увагу світу.

До пари з NASA приєдналися американець Нік Хейг і російський космонавт Олександр Горбунов.

Зараз екіпаж готується до 17-годинної подорожі назад на Землю, і їм дозволили переодягнути скафандри на більш зручний одяг.

Якщо все пройде добре, капсула розгорне свої парашути біля узбережжя Флориди для приземлення в океан приблизно о 21:57 за Грінвичем у вівторок, коли евакуаційне судно забере екіпаж.

Вілмор і Вільямс прилетіли в орбітальну лабораторію в червні минулого року під час, як тоді передбачалося, багатоденної подорожі туди й назад, щоб випробувати Boeing Starliner під час його першого польоту з екіпажем. Але у космічного корабля виникли проблеми з двигуном, його визнали непридатним для польоту назад, повернувшись натомість порожнім.