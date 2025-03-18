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Ліван і Сирія домовилися про припинення вогню після атак, через які загинули 10 осіб

Також домовилися посилити координацію та співпрацю між країнами.

Ліван і Сирія домовилися про припинення вогню після атак, через які загинули 10 осіб
Дамаск, 11 грудня 2024 року, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони Сирії та Лівану домовилися про припинення вогню після транскордонних атак, в результаті яких загинуло 10 осіб і понад 50 отримали поранення. Посадовці також домовилися посилити координацію та співпрацю між країнами.

Про це пише CNN із посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA. 

Угода була укладена після ескалації напруженості між Бейрутом і новим ісламістським урядом Сирії. За останні два дні внаслідок транскордонних атак загинуло троє сирійців і семеро ліванців. Також 52 людини отримали поранення у Лівані.

У понеділок Сирія обстріляла ліванські села на кордоні після того, як троє сирійців загинули в місті Каср на півночі Лівану.

У неділю міністерство оборони Сирії звинуватило Хезболлу у викраденні трьох сирійських військовослужбовців із території Сирії із засідки заявивши, що їх "доставили на територію Лівану та стратили на місці".

Хезболла заперечує свою причетність до прикордонних атак, заявивши, що не має відношення до будь-яких подій, що відбуваються на території Сирії.

У відповідь президент Лівану заявив у понеділок, що напруженість на кордоні країни з Сирією "не може тривати далі".

  • Нещодавно у Сирії відбулися бої між урядовими військами та прихильниками Асада. Загинула понад 1000 людей. 
  • Через декілька днів у країні заявили про завершення військової операції проти прихильників поваленого президента Асада.
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