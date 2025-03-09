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За два дні у боях у Сирії загинула понад тисяча людей, уряд розгортає війська

Більшість загиблих цивільних жителів належали до алавітської релігійної меншини країни.

За два дні у боях у Сирії загинула понад тисяча людей, уряд розгортає війська
Фото: EPA/UPG

Уряд Сирії заявив, що хоче відновити порядок після того, як сотні алавітів були вбиті під час насильства в прибережних районах, пише DW.

Алавіти є релігійною меншиною в Сирії, до якої належала колишня керівна сім'я Асадів. Сирійські урядові сили розгортаються в районах Латакії, Джабле та Баніяса, де проживають алавіти.

Понад 1000 людей загинули протягом двох днів зіткнень між сирійськими силами безпеки та союзними силами і прихильниками поваленого президента Башара Асада. Це один із найбільш смертоносних епізодів 14-річного конфлікту в Сирії.

Базована у Великобританії Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) повідомила про загибель людей у більше ніж 20 місцях у мухафазах Латакія, Тартус і Хама. Окрім 745 цивільних осіб, які загинули переважно під час стрільби з близької відстані, було вбито 125 членів урядових сил безпеки та 148 бойовиків, пов’язаних з Асадом.

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Асада скинули торік у грудні після десятиліть династичного правління його родини, відзначеного жорстокими репресіями та руйнівною громадянською війною.

Обсерваторія зазначила, що більшість загиблих цивільних жителів належали до алавітської релігійної меншини країни.

  • Минулого тижня міністр закордонних справ Сирії повідомив глобальному органу з нагляду за хімічною зброєю, що новий уряд планує знищити всі запаси хімічної зброї, виробленої під керівництвом Асада. Уряд Асада заперечував використання хімічної зброї під час 14-річної громадянської війни, але активісти звинуватили його у здійсненні десятків хімічних атак.
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