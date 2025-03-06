Сирія пообіцяла знищити всю хімічну зброю часів Асада

На засіданні Організації заборони хімічної зброї у Гаазі міністр закордонних справ в новому уряді Сирії Асаад аль-Шібані заявив про намір країни позбутися хімічної зброї, яка розроблялася під час диктатури Башара Асада.

Як пише BBC, урядовець підтвердив бажання Сирії "покласти край цій болісній спадщині, повернути справедливість та гарантувати стійке дотримання принципів міжнародного права".

Режим Асада упродовж 14 років громадянської війни неодноразово заперечував використання хімічної зброї, проте існують численні свідчення повстанців про десятки епізодів подібних атак. Експерти ООН ще у 2013 році підтвердили використання на території Сирії небезпечного токсину сарину.

Уряд Сирії стверджує, що для знищення хімічної зброї йому знадобиться допомога міжнародної спільноти.