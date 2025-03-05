Дональд Трамп відстрочив на місяць запровадження мита на автомобілі з Канади та Мексики

Рішення президента було прийнято після телефонної розмови з керівниками “великої трійки” американських автоконцернів — General Motors, Ford і Stellantis.

Менш ніж через 48 годин після запровадження мита в розмірі 25% на імпорт з Канади та Мексики президент США Дональд Трамп оголосив про місячну відстрочку для імпорту автомобілів, які підпадають під безмитний режим згідно з Північноамериканською торговою угодою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Рішення президент США ухвалив після телефонної розмови з керівниками “великої трійки” американських автоконцернів — General Motors, Ford і Stellantis, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Кожен з цих автовиробників за останні кілька десятиліть розробив складні ланцюжки поставок тих чи інших компонентів авто, які кілька разів перетинають кордони Північної Америки, перш ніж їх складуть у готовий продукт.

Зокрема, близько 40% автомобілів General Motors, які компанія виготовила в Північній Америці, вийшли з конвеєрів заводів Мексики і Канади. У інших великих виробників автопоказники практично такі самі, тому мита можуть збільшити їхню вартість автомобіля приблизно на 10 тисяч доларів.

Навіть у автомобілів, виготовлених безпосередньо у США, 16% вартості припадають на компоненти, виготовлені в Мексиці чи Канаді. І через 25% мита такі авто подорожчають для американських споживачів у середньому на 1250 доларів.

Нагадаємо, у вівторок США запровадили 25-відсоткові мита на весь імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові 10% мита на імпорт з Китаю, в результаті чого загальний тариф досяг 45%.

У відповідь Китай оголосив про запровадження додаткового мита на ряд сільськогосподарських імпортів із США. Додаткові 15% мита будуть запроваджені на курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну, а також додаткові 10% мита на сорго, сою, свинину, яловичину, водні продукти, фрукти, овочі та молочні продукти.

Канада, у свою чергу, Канада запровадила підвищені тарифи на американські товари. Зокрема, йдеться про 25% мита на товари США на суму $30 млрд на першій фазі та на суму $125 млрд на другій фазі, через 21 день.