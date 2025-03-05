Нідерландські винищувачі F-35 відпрацювали протидронну оборону

Нідерландські винищувачі F-35 відпрацювали у Естонії протидронну оборону.

Про це повідомляє ERR.

“Метою вправ було підвищення навичок естонських військовослужбовців та союзників у знищенні безпілотних літальних апаратів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що для знищення безпілотників із нерухомим крилом нідерландські винищувачі використовували ракети AIM-9 Sidewinder.

Командувач ВПС Естонії бригадний генерал Тоомас Сусі наголосив, що на сьогодні дрони становлять все більшу загрозу як у військовий, так і у мирний час.