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Нідерландські винищувачі F-35 відпрацювали протидронну оборону

Для знищення безпілотників із нерухомим крилом використовували ракети AIM-9 Sidewinder. 

Нідерландські винищувачі F-35 відпрацювали протидронну оборону
Ілюстративне фото
Фото: ВПС Норвегії

Нідерландські винищувачі F-35 відпрацювали у Естонії протидронну оборону.

Про це повідомляє ERR.

“Метою вправ було підвищення навичок естонських військовослужбовців та союзників у знищенні безпілотних літальних апаратів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що для знищення безпілотників із нерухомим крилом нідерландські винищувачі використовували ракети AIM-9 Sidewinder. 

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Командувач ВПС Естонії бригадний генерал Тоомас Сусі наголосив, що на сьогодні дрони становлять все більшу загрозу як у військовий, так і у мирний час.

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