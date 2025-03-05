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Єлисейський палац заперечив намір Макрона відвідати США зі Стармером і Зеленським (оновили)

Деталей поки немає, але очікують, що такий візит може відбутися найближчим часом. 

Єлисейський палац заперечив намір Макрона відвідати США зі Стармером і Зеленським (оновили)
Саміт лідерів ЄС та Британії, у фокусі - Кір Стармер та Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

В Єлисейському палаці заперечили намір французького президента Еммануеля Макрона відвідати США спільно з британським прем'єром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Le Figaro.

Єлисейський палац запевнив, що на даному етапі не планують нову поїздку Еммануеля Макрона до Вашингтона. Таким чином там спростували коментарі офіційного представника уряду Софі Прімас з цього приводу.

Нині речниця уряду Франції Софі Прімас підтвердила інформацію про те, що президент Еммануель Макрон, його український колега Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер можуть повторно відвідати Вашингтон. Про це вона оголосила після засідання кабінету міністрів, пише The Guardian

За її словами, зараз вирішують, чи "президент Макрон можливо повернеться до Вашингтона з президентом Зеленським і його англійським колегою". Прімас додала, що ідея спільного візиту, за її даними, належить саме Макрону. 

Вона повідомила, що не володіє детальнішою інформацію, але поїздка, як очікується, може відбутися найближчим часом. 

Про можливість такого візиту нині писала газета Daily Mail. За інформацією газети, поїздку хочуть здійснити наступного тижня. Троє лідерів країн хочуть представити американському президентові єдине бачення щодо плану миру. 

Усі троє нещодавно вже відвідували США і мали переговори з Дональдом Трампом. Спершу візит здійснив президент Франції Емманеуль Макрон, який став першим європейським лідером, прийнятим Трампом після вступу на посаду.

Того ж тижня до Вашингтона літав Кір Стармер, а вже після нього – український президент. Візит Володимира Зеленського через нападки Трампа і Венса пішов не за планом, і під час поїздки так і не підписали рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду з мінералів. 

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