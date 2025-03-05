У Пакистані терористи в’їхали автомобілями із вибухівкою у військовий об’єкт, загинуло 13 цивільних і 5 солдатів

Крім того, десятки людей отримали поранення.

Терористи-смертники, які керували автомобілями, начиненими вибухівкою, врізалися у військовий об'єкт на північному заході Пакистану у вівторок, убивши щонайменше 13 мирних жителів, у тому числі шістьох дітей, і п'ятьох солдатів, передає Reuters.

Вибух зруйнував дах сусідньої мечеті. Постраждали люди, які вийшли з мечеті на ринок біля будівлі.

Військові повідомили про п'ятеро вбитих. Серед 16 бойовиків, які також загинули під час нападу, було четверо терористів-смертників.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Останніми роками пакистанські таліби, відомі як ісламістське угруповання «Техрік-е Талібан Пакистан» (TTP), посилюють напади на поліцію та військових у районах поблизу афганського кордону.

Військові заявили, що внаслідок атаки загинули 13 мирних жителів.

Принаймні 30 людей отримали поранення, сказав представник лікарні, усі вони цивільні особи, які опинилися під обваленими будівлями та стінами.

Серед загиблих 6 дітей.

Рятувальні служби заявили, що шукають інших постраждалих під уламками обвалених будівель.