Зеленського запросили на завтрашній саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт лідерів країн Євросоюзу, що відбудеться завтра в Брюсселі. Про це пише BBC з посиланням на заяву Єврокомісії для преси.

Основними темами заходу стануть подальша підтримка України та безпека Європи. Інші деталі поки невідомі.

Зустріч лідерів відбудеться через декілька днів після того, як деякі лідери країн ЄС, а також лідери Британії і Норвегії та високопоставлений представник Туреччини, зустрічалися в Лондоні, де обговорювали план дій для встановлення справедливого миру в Україні. Всі ці зустрічі відбуваються на тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона.

Тим часом з візитом до США вирушить британський міністр оборони.