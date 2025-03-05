CNN: команда Трампа переконала Зеленського відновити відносини з Білим домом до виступу президента США в Конгресі

Серед тих, хто звернувся до Зеленського, був представник Трампа в Україні Кіт Келлог.

Після сварки в Овальному кабінеті в п’ятницю високопосадовці Трампа провели таємні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Офіційні особи Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше і закликали українців повернутися до переговорів перед виступом президента в Конгресі у вівторок увечері, повідомили джерела.

Серед тих, хто звернувся до Зеленського, був представник Трампа в Україні Кіт Келлог. Після цього з’явився пост Зеленського у вівторок вранці, який назвав зустріч в Овальному кабінеті «прикрою».