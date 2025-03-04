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Україна на сьогодні виготовляє близько третини від необхідного їй обсягу зброї

За три роки повномасштабної війни ОПК України зріс у 35 разів – до $35 млрд.

Україна на сьогодні виготовляє близько третини від необхідного їй обсягу зброї
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Оборонно-промисловий комплекс України за три роки повномасштабної війни зріс у 35 разів – до $35 млрд на рік власної продукції. Вона доводить свою ефективність на полі бою щодня. За два роки виробництво артилерії зросло втричі, бронетранспортерів – у п'ять разів, протитанкової зброї – в два рази, боєприпасів – у 2,5 рази. Про це голова уряду Денис Шмигаль сказав на підсумковій пресконференції.

Україна зараз виробляє близько третини від необхідного їй обсягу зброї. Мета – 50 % щонайменше.

"Українська оборона індустрія інтегрується зі світовою. Ми розвиваємо так звану данську модель, коли наші партери оплачують зброю, вироблену в Україні, для Збройних Сил України. За цією моделлю ми залучили у 2024-му 1 млрд доларів: Данія – 351 млн доларів, Євросоюз – 436, Велика Британія – 67 і Норвегія – 45 млн доларів", – поянсив прем'єр-міністр. 

Ця модель дала конкретну зброю на поле бою.

Іншим інноваційним елементом розвитку є дрони. Україна є найбільшим виробником бойових дронів. Торік вона виготовила понад 1 млн, цього року ціллю є понад 2,5 млн бойових дронів. Над цим працюють понад пів тисячі українських компаній. 

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