Зеленський перед лондонським самітом зустрівся з Мелоні: Україні потрібні гарантії безпеки

"Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", заявив український президент.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.

“Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром”, ‒ зазначив він на соцплатформі X.

Зеленський підкреслив, що ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.

“Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні”, ‒ сказав український лідер.