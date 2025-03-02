Зеленський перед лондонським самітом зустрівся з Мелоні: Україні потрібні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський перед самітом у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.
“Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром”, ‒ зазначив він на соцплатформі X.
Зеленський підкреслив, що ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.
“Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні”, ‒ сказав український лідер.
- У саміті, окрім Зеленського, беруть участь союзники України: лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події є міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.
- Мелоні після скандалу, який стався під час спілкування президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, заявила необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками.