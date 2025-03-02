Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
ГоловнаПолітика

Зеленський перед лондонським самітом зустрівся з Мелоні: Україні потрібні гарантії безпеки

"Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", заявив український президент.

Зеленський перед лондонським самітом зустрівся з Мелоні: Україні потрібні гарантії безпеки
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський перед самітом у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.

“Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром”, ‒ зазначив він на соцплатформі X.

Зеленський підкреслив, що ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.

“Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні”, ‒ сказав український лідер.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

  • У саміті, окрім Зеленського, беруть участь союзники України: лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події є міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.
  • Мелоні після скандалу, який стався під час спілкування президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, заявила необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies