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Мелоні: необхідний негайний саміт між США, європейськими державами та союзниками

Італія найближчими годинами зробить відповідну пропозицію партнерам.

Мелоні: необхідний негайний саміт між США, європейськими державами та союзниками
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на скандал, який стався під час спілкування президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RAI.

“Необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір вирішувати сьогоднішні великі виклики, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і ті, які ми будемо покликані вирішувати в майбутньому”, - повідомила Мелоні. 

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Вона додала, що це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам найближчими годинами.

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