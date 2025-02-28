Вони запевнили його у підтримці України.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Вашингтоні 28 лютого 2025 року

28 лютого Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Дональдом Трампом.

Перед цим український президент зустрівся з американськими сенаторами.

За словами сенаторки Емі Клобушар, відбулася «дійсно хороша двопартійна зустріч».

«Ми з Україною», - наголосила Клобушар.

Фото: Х/Amy Klobuchar зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США 28 лютого 2025 року

Зеленський у соцмережі Х повідомив, що говорили про "продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин".

Фото: ОПУ зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США