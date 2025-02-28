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Зеленський зустрічається із Трампом. Перед тим переговорив із сенаторами США

Вони запевнили його у підтримці України.

Зеленський зустрічається із Трампом. Перед тим переговорив із сенаторами США
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Вашингтоні 28 лютого 2025 року
Фото: скриншот відео

28 лютого Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Дональдом Трампом.

Перед цим український президент зустрівся з американськими сенаторами.

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За словами сенаторки Емі Клобушар, відбулася «дійсно хороша двопартійна зустріч».

«Ми з Україною», - наголосила Клобушар.

зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США 28 лютого 2025 року
Фото: Х/Amy Klobuchar
зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США 28 лютого 2025 року

Зеленський у соцмережі Х повідомив, що говорили про "продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин". 

зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США
Фото: ОПУ
зустріч Володимира Зеленського і сенаторів США

  • На зустрічі у п'ятницю очікується, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду про надра.
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