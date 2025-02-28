28 лютого Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Дональдом Трампом.
Перед цим український президент зустрівся з американськими сенаторами.
За словами сенаторки Емі Клобушар, відбулася «дійсно хороша двопартійна зустріч».
«Ми з Україною», - наголосила Клобушар.
Зеленський у соцмережі Х повідомив, що говорили про "продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин".
- На зустрічі у п'ятницю очікується, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду про надра.