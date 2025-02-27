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Президент Євроради Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС у березні

Саміт відбудеться 6 березня. 

Президент Євроради Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС у березні
Президент Євроради Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта запросив главу України Володимира Зеленського на спецсаміт ЄС, який відбудеться 6 березня. Темою саміту буде безпека України та Європи.

Про це йдеться у листі-запрошенні, опублікованому на сайті Євроради.  

"Я запросив Президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб обговорити з нами останні події.  Ми розпочнемо нашу зустріч о 12:30 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським під час обіду. Потім ми зосередимося на європейській обороні, а потім обговоримо Україну", –  йдеться у листі. 

Кошта зазначив, що зараз важливо обмінятися питаннями про те, як далі підтримувати Україну, і про "принципи, які слід поважати в майбутньому".

Він повідомив, що ЄС та країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи, тому повинні бути готові до можливого внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні.

  • Раніше Кошта запевнив, що країни Європейського союзу не вимагатимуть від України природних ресурсів в обмін на допомогу.
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