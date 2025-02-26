Учасники Міжнародної Кримської платформи оприлюднили спільну заяву з нагоди річниці спротиву окупації Криму

У документі засудили депортацію українців і, зокрема, дітей, а також переслідування кримських татар.

Учасники Міжнародної Кримської платформи підписали спільну заяву після зустрічі з нагоди Дня спротиву окупації Криму і Севастополя.

Текст заяви оприлюднило Представництво ЄС в Україні.

Підписанти підтримали суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року включно з територіальними водами. Також засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну і закликали РФ виконати юридично зобов’зувальне рішення Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року й «негайно припинити всі воєнні дії та насильство, а також забезпечити негайне, повне та безумовне виведення всіх сил та військової техніки з усієї території України».

Учасники платформи засудили анексію Росією Криму і частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, засудили переслідування проукраїнськи налаштованих жителів ТОТ і представників корінного кримськотатарського народу, привітали звільнення кримських політв'язнів Нарімана Джеляля та Леніє Умерової, засудили примусову депортацію та переселення українського мирного населення, зокрема дітей.

Також підписанти наголосили на тому, що Росія безперервно знищує українську ідентичність у Криму. Зокрема, згадали про руйнування об'єктів культурної спадщини світового значення, як-от національного заповідника «Херсонес Таврійський» та Ханського палацу в Бахчисараї.

У заяві ідеться про незаконні релігійні переслідування: тиск Росії на незалежні мусульманські громади та Православну церкву України, а також знищення релігійних об'єктів, таких як Собор у Сімферополі та Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього в Євпаторії.

«Вчергове закликаємо до звільнення всіх політичних в'язнів та інших незаконно затриманих осіб, які, навіть за нелюдських умов, демонструють стійкість і спротив російському тимчасовому окупаційному режиму. Крим — це Україна», - наголосили підписанти заяви.