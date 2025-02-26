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Партизани "АТЕШ" допомогли Силам оборони завдати удару по російському військовому аеродрому "Саки"

Інформація про втрати окупантів уточнюється.

Партизани "АТЕШ" допомогли Силам оборони завдати удару по російському військовому аеродрому "Саки"
Фото: АТЕШ

В партизанському русі "АТЕШ" заявили, що спільно жителями тимчасово окупованого Криму допомогли Силам оборони УУкраїни завдати удару по військовому аеродрому "Саки".

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Завдяки інформації, отриманій від наших агентів та простих жителів Криму, сьогодні Сили оборони України успішно завдали удару по військовим об'єктам росіян на аеродромі "Саки" у н. п. Новофедорівка. Інформація про втрати окупантів уточнюється", — зазначають кримські партизани.

Військовий аеродром у Новофедорівці є ключовим для ВКС РФ, а знищення інфраструктури аеродрому впливає на боєздатність росіян на південному напрямку в України та Чорному морі.

"Кримчани активно приєднуються до боротьби з окупантами, і дуже символічно, що такого успішного удару було завдано саме в День опору окупації Криму. Завдяки роботі жителів півострова ворог зазнає збитків, а Крим стає дедалі ближчим до звільнення", — додають в "АТЕШ".

  • У Генштабі підтвердили ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в тимчасово окупованому Криму 26 лютого. Здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.
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