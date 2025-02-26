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Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади спеціального призначення «Азов»

Підполковник перебував у бригаді з 2014 року.

Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади спеціального призначення «Азов»
Богдан Кротевич
Фото: Скріншот відео

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Про це повідомила пресслужба бригади.

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В «Азові» розповіли, що Кротевич вступив до їх лав у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. «Тавр» брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС. У 2021 році очолив штаб бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Кротевич брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

«Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг «Тавр» розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади «Азов». Він взяв дієву участь у розширенні «Азову» і координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року. Повернувшись до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, «Тавр» докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій «Азову» на Кремінському та Торецькому напрямках», - йдеться у повідомленні бригади.

  • У червні 2024 року Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля. Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.
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