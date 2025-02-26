ППО та виробництво дронів: Зеленський провів Ставку

Під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили рообту української ППО, дрони та їх виробництво, пише "Укрінформ".
“У нас сьогодні була серйозна військова ставка, тому що є багато різних викликів. Це серйозна тематика: системи протиповітряної оборони, дрони, системи радіоелектронної боротьби, ракети, боротьба з ними і виробництва своїх”, — зазначив президент Зеленський.
Під час засідання Ставки проведено аналіз діп страйків, роботи дронів, їх виробництва. А також аналогів тих систем ППО.
Як зазначає Президент, є "розуміння країн-партнерів, з якими ми в контакті, що ми від них очікуємо, з ким глибше будемо працювати".
“Я задоволений сьогоднішньою ставкою, задоволений результатом”, — наголосив він.
- Під час спілкування з журналістами 26 лютого президент Зеленський заявив, що вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту.