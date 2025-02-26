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Унаслідок російського авіаудару у Костянтинівці загинули 5 людей (доповнено)

Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб «ФАБ-250». 

Унаслідок російського авіаудару у Костянтинівці загинули 5 людей (доповнено)
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок авіаударів РФ по Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомляли про вісьмох поранених, згодом їх кількість зросла до 11. 

Про це повідомили у ОВА та у Нацполіції

Росія атакувала Костянтинівку
Фото: Нацполіція
Росія атакувала Костянтинівку

За даними правоохоронців, Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб «ФАБ-250». 

Серед загиблих – 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років. 

РФ атакувала Костянтинівку
Фото: Нацполіція
РФ атакувала Костянтинівку
РФ атакувала Костянтинівку
Фото: Нацполіція
РФ атакувала Костянтинівку

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.

"Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно", – зазначив очільник ОВА Вадим Філашкін і закликав евакуюватися. 

  • За минулу добу на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 18 отримали поранення.
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