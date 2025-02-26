Зеленський: 8 країн "з позитивом" дивляться на ідею розміщення миротворців в Україні

Однак усе залежить від ролі США, кількості країн, які надішлють військових, та складу цих військ.

Вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни, зустріч із представниками яких нещодавно була в Києві, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 лютого.

Він думає, що усе залежить від того, яку роль у цьому гратимуть США. А також від кількості країн та складу військ.

"І хто чим зможе допомогти або гарантувати. Це частина гарантій безпеки. Ми це розуміємо. Економіка, зброя, контингент тощо", – сказав він.

Україна робить кроки в цьому напрямку, але поки що є різне бачення стосовно кількості.

Миротворці в Україні

Ідею надсилання миротворчих військ в Україну раніше озвучував французький президент Еммануель Макрон.

Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.

Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може.

Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".

17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.

Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.