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Президент: є країни, готові до відправки контингенту в Україну. Але після припинення вогню

Він не озвучив, які саме. 

Є певна кількість країн Європи, які висловили готовність розмістити в Україні миротворчий контингент, сказав на пресконференції за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський. 

Кількість країн, як і їхні назви, він не озвучив. Президент наголосив, що про відправку миротворців може йтися лише після припинення вогню.

Це можливий варіант для гарантій безпеки. 

"І є готовність деяких країн", – сказав він. 

  • Раніше президент говорив, що йтися може про кількість миротворців близько 220 000. Україна готова, щоб це були лише її війська, але тоді їх треба озброїти усім, чим потрібно. 
  • Ідею розміщення контингенту раніше озвучував президент Франції Еммануель Макрон. 
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