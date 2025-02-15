Президент: є країни, готові до відправки контингенту в Україну. Але після припинення вогню

Є певна кількість країн Європи, які висловили готовність розмістити в Україні миротворчий контингент, сказав на пресконференції за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський.
Кількість країн, як і їхні назви, він не озвучив. Президент наголосив, що про відправку миротворців може йтися лише після припинення вогню.
Це можливий варіант для гарантій безпеки.
"І є готовність деяких країн", – сказав він.
- Раніше президент говорив, що йтися може про кількість миротворців близько 220 000. Україна готова, щоб це були лише її війська, але тоді їх треба озброїти усім, чим потрібно.
- Ідею розміщення контингенту раніше озвучував президент Франції Еммануель Макрон.