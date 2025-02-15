​NBC News: Білий дім пропонував відправити американські війська в Україну в обмін на 50% копалин рідкісноземельних елементів

Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів на суму в $500 млрд

Адміністрація Дональда Трампа пропонувала Україні передати у власність США 50% покладів рідкісноземельних елементів, а також сигналізувала про можливість розгортання американських військ для їх охорони, якщо буде укладено угоду з Росією про припинення війни.

Про це з посиланням на слова чотирьох американських чиновників повідомив телеканал NBC News.

Проєкт угоди про користування надрами цього тижня представив українській владі міністр фінансів США Скотт Бессент під час свого візиту до Києва. Планувалося, що США та України підпишуть його у ході Мюнхенської конференції з безпеки.

За інформацією Financial Times, президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію США і намагається домовитися про кращу угоду.

Зокрема, за інформацією джерел видання, Україна зацікавлена у тому, щоб інші держави, в тому числі країни ЄС, були залучені до майбутньої розробки природних ресурсів.

Українська влада також прагне, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо прив’язані до будь-якої угоди щодо запасів корисних копалин.

«Коли ми розглядали деталі, там (в угоді про майбутні гарантії безпеки США) нічого не було», — сказав FT один з українських чиновників.

Натомість міністр фінансів США, за інформацією FT, стверджував, що простої присутності американців, які охороняють місця розташування корисних копалин, було б достатньо, щоб стримати Москву.

За інформацією Суспільного, Україна уже доопрацювала драфт угоди зі США стосовно рідкісноземельних матеріалів і передала його американській стороні.

Раніше Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів на суму в $500 млрд. Це, на його думку, мало б компенсувати допомогу, надану СШа Україні.

За даними Кільського інституту, який підраховує військову, фінансову та гуманітарну підтримку, яку уряди надають Україні з лютого 2022 року, сукупна допомога США нашій державі склала приблизно 120 мільярдів доларів.

За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей.

Пропозиція щодо спільної розробки українських надр була сформульована в плані перемоги, який президент Володимир Зеленський запропонував улітку минулого року.