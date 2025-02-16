FT: Китай посилює контроль над технологіями, корисними копалинами та інженерами на тлі загострення торгової війни

Такі групи, як підрядник Apple Foxconn, постраждали від спроб зупинити вивезення технологій та обладнання із країни.

Пекін посилює контроль над передовими китайськими технологіями, прагнучи зберегти критично важливі ноу-хау в межах своїх кордонів на тлі загострення торгової напруги зі США та Європою, пише Financial Times.

За даними численних галузевих діячів та повідомлень міністерства, в останні місяці китайська влада ускладнила переведення з країни деяких інженерів та вивезення обладнання, запропонувала нові заходи експортного контролю для збереження ключових технологій виробництва акумуляторів та ввела обмеження на технології переробки найважливіших корисних копалин.

“Захист країною передових технологій відбувається на тлі додаткових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, та торгової суперечки з Європою щодо автомобілів, які загрожують підштовхнути більшу кількість місцевих та іноземних груп до перенесення виробництва до інших місць”, ‒ зазначає FT.

Серед компаній, яких торкнулася ситуація ‒ головний виробничий партнер Apple Foxconn, який очолює диверсифікацію ланцюжка поставок групи компаній Кремнієвої долини до Індії. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що китайські чиновники утруднили тайванському контрактному виробнику відправлення обладнання та технічних менеджерів з Китаю до Індії, де Apple прагне налагодити свій ланцюжок поставок.

Менеджер іншої тайванської компанії з виробництва електроніки повідомив, що вони також зіткнулися з труднощами під час відправлення деякого обладнання з Китаю на заводи в Індії. Водночас він зазначив, що постачання до Південно-Східної Азії залишаються нормальними.

Індійський чиновник заявив, що Китай використовує митні затримки, щоб перешкодити потоку комплектуючих та обладнання, що спрямовуються на південь.

Аналітики кажуть, що нова методика Пекіна нагадує західні обмеження на передачу технологій, які Китай різко критикував і назвав несправедливими. “Схоже, що неофіційний контроль спрямований, зокрема, на геополітичного конкурента Китаю – Індію, а деякі китайські групи кажуть, що проєкти в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході залишаються незмінними. Але Пекін також все частіше вводить офіційні обмеження на експорт ключових технологій, які застосовуються в усьому світі”, ‒ йдеться у матеріалі.

“Потужний ланцюжок поставок і кваліфікована робоча сила є одними з небагатьох переваг, які Китай все ще має сьогодні. Ви не хочете втратити це на користь інших країн”, ‒ сказав інвестор однієї компанії, яка зіткнулася з проблемами переведення деяких технічних інженерів за кордон.

Міністерство торгівлі Китаю у січні запропонувало обмежити експорт технологій, пов’язаних із видобутком літію та виробництвом сучасних матеріалів для акумуляторів. В обох цих сферах країна займає лідируючі позиції.

“Китай нарощує велику силу експортного контролю і дуже обачно підходить до вибору того, що він контролюватиме”, ‒ сказала старший аналітик Інституту китайських досліджень Mercator Антонія Хмайді.

За словами Хмайді, по суті, йдеться про те, щоб зберегти центральне місце Китаю в глобальних ланцюжках поставок.