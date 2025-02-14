Каллас на зустрічі з главою МЗС Китаю закликала припинити експорт товарів подвійного призначення до РФ

Глава євродипломатії Кая Каллас провела першу зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І.
За її словами, на зустрічі йшлося про можливість продовження співпраці у деяких галузях.
«ЄС готовий продовжити діалог в окремих галузях, таких як торгівля, економічні питання та зміна клімату», - зауважила Каллас.
Також сторони обговорили війну в Україні. Дипломат наголосила, що «експорт Китаєм товарів подвійного призначення підживлює війну Росії проти України, і що це має припинитися».
- Торік Європейська комісія оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почали діяти з 4 липня.
- Потім стало відомо, що уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
- Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
- ЄС вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра.
- Китай опісля подав скаргу до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі.