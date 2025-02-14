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Каллас на зустрічі з главою МЗС Китаю закликала припинити експорт товарів подвійного призначення до РФ

Також дипломати обговорили питання співпраці між ЄС і Китаєм.

Каллас на зустрічі з главою МЗС Китаю закликала припинити експорт товарів подвійного призначення до РФ
зустріч Каї Каллас і Ван І
Фото: Х/Kaja Kallas

Глава євродипломатії Кая Каллас провела першу зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І.

За її словами, на зустрічі йшлося про можливість продовження співпраці у деяких галузях.

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«ЄС готовий продовжити діалог в окремих галузях, таких як торгівля, економічні питання та зміна клімату», - зауважила Каллас.

Також сторони обговорили війну в Україні. Дипломат наголосила, що «експорт Китаєм товарів подвійного призначення підживлює війну Росії проти України, і що це має припинитися».

  • Торік Європейська комісія оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почали діяти з 4 липня.
  • Потім стало відомо, що уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
  • Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
  • ЄС вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра. 
  • Китай опісля подав скаргу до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі
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