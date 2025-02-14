Каллас на зустрічі з главою МЗС Китаю закликала припинити експорт товарів подвійного призначення до РФ

Також дипломати обговорили питання співпраці між ЄС і Китаєм.

зустріч Каї Каллас і Ван І

Глава євродипломатії Кая Каллас провела першу зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І.

За її словами, на зустрічі йшлося про можливість продовження співпраці у деяких галузях.

«ЄС готовий продовжити діалог в окремих галузях, таких як торгівля, економічні питання та зміна клімату», - зауважила Каллас.

Також сторони обговорили війну в Україні. Дипломат наголосила, що «експорт Китаєм товарів подвійного призначення підживлює війну Росії проти України, і що це має припинитися».