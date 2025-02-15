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За чотири тижні правління Трампа на його адміністрацію подали мінімум 74 позови

Більшість позовів розглядають у Вашингтоні. 

За чотири тижні правління Трампа на його адміністрацію подали мінімум 74 позови
Фото: EPA/UPG

Упродовж чотирьох тижнів перебування Дональда Трампа на посту президента США на його адміністрацію вже подали щонайменше 74 позови, які розглядають у 17 судах.

Про це пише Bloomberg.

Із усіх позовів 58 подали до федеральних окружних судів у Вашингтоні, Бостоні, Сіетлі та передмісті Меріленду. Кожен із цих округів має більшість діючих суддів, призначених президентами-демократами, і кожен з них входить до апеляційних судів із подібним "ідеологічним балансом".

Серед позовів – скарги на ініціативи щодо обмеження громадянства за правом народження, призупинення або скорочення внутрішніх і зовнішніх витрат США, скорочення федеральних службовців, усунення керівників незалежних агентств і скасування правового захисту та медичного обслуговування дорослих і молодих трансгендерів. 

З 74 справ, поданих станом на п'ятницю, більше половини знаходяться в столиці країни, Вашингтоні. 

Згідно із американською практикою, учасники судового процесу повинні вказати причину для подання в певний суд, і Вашингтон вже давно є основним центром для позовів проти федеральних агентств і політики Білого дому. У деяких випадках законодавство США вимагає подання справ проти уряду там.

Правозахисні групи та федеральні профспілки робітників подають документи там, де вони розташовані або де мають клієнтів і членів.

Справи у Вашингтоні оскаржуються до округу Колумбія, тоді як у Бостоні, Меріленді та Сіетлі – до 1-го, 4-го та 9-го округів відповідно. Республіканські державні чиновники та консервативні групи регулярно подають позови проти адміністрації Байдена в округах консервативного 5-го окружного апеляційного суду США, який охоплює Техас, Луїзіану та Міссісіпі.

Під час першого терміну Трампа саме 4-й і 9-й округи принесли йому низку "гучних втрат", особливо з питань імміграції. Із шести діючих суддів округу п’ять – призначені демократами, а ще одне місце є вакантним, і його може зайняти протрампівський суддя. 

  • Днями федеральний суддя наказав адміністрації США Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке призвело до припинення допомоги та розвитку США в усьому світі. 
  • Також суд залишив у силі cвій блок на план президента Дональда Трампа щодо так званого “викупу” федеральних службовців.
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