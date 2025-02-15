За чотири тижні правління Трампа на його адміністрацію подали мінімум 74 позови

Упродовж чотирьох тижнів перебування Дональда Трампа на посту президента США на його адміністрацію вже подали щонайменше 74 позови, які розглядають у 17 судах.

Про це пише Bloomberg.

Із усіх позовів 58 подали до федеральних окружних судів у Вашингтоні, Бостоні, Сіетлі та передмісті Меріленду. Кожен із цих округів має більшість діючих суддів, призначених президентами-демократами, і кожен з них входить до апеляційних судів із подібним "ідеологічним балансом".

Серед позовів – скарги на ініціативи щодо обмеження громадянства за правом народження, призупинення або скорочення внутрішніх і зовнішніх витрат США, скорочення федеральних службовців, усунення керівників незалежних агентств і скасування правового захисту та медичного обслуговування дорослих і молодих трансгендерів.

З 74 справ, поданих станом на п'ятницю, більше половини знаходяться в столиці країни, Вашингтоні.

Згідно із американською практикою, учасники судового процесу повинні вказати причину для подання в певний суд, і Вашингтон вже давно є основним центром для позовів проти федеральних агентств і політики Білого дому. У деяких випадках законодавство США вимагає подання справ проти уряду там.

Правозахисні групи та федеральні профспілки робітників подають документи там, де вони розташовані або де мають клієнтів і членів.

Справи у Вашингтоні оскаржуються до округу Колумбія, тоді як у Бостоні, Меріленді та Сіетлі – до 1-го, 4-го та 9-го округів відповідно. Республіканські державні чиновники та консервативні групи регулярно подають позови проти адміністрації Байдена в округах консервативного 5-го окружного апеляційного суду США, який охоплює Техас, Луїзіану та Міссісіпі.

Під час першого терміну Трампа саме 4-й і 9-й округи принесли йому низку "гучних втрат", особливо з питань імміграції. Із шести діючих суддів округу п’ять – призначені демократами, а ще одне місце є вакантним, і його може зайняти протрампівський суддя.