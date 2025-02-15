Кандидат у канцлери Німеччини виступає за надання ракет Taurus Україні та озвучив умову

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц хоче змінити політику ФРН щодо постачання українській армії далекобійних ракет Taurus у разі, якщо стане канцлером, передає «Європейська правда».

На Мюнхенській безпековій конференції Мерц сказав, що не відмовляється від цієї ідеї, яку він озвучив у 2024 році до старту дострокової виборчої кампанії у ФРН.

"Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою", – заявив він, підкресливши готовність постачати не лише ракети. "Моя особиста позиція – про збільшення постачання європейської зброї в Україну», – сказав політик.

Він підкреслив, що спершу мають відбутися переговори між партнерами, які постачають далекобійну зброю українським військовим.

«Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей», – додав Мерц, не згадавши про можливу участь у перемовинах США.