Кандидат у канцлери Німеччини виступає за надання ракет Taurus Україні та озвучив умову

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц хоче змінити політику ФРН щодо постачання українській армії далекобійних ракет Taurus у разі, якщо стане канцлером, передає «Європейська правда».
На Мюнхенській безпековій конференції Мерц сказав, що не відмовляється від цієї ідеї, яку він озвучив у 2024 році до старту дострокової виборчої кампанії у ФРН.
"Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою", – заявив він, підкресливши готовність постачати не лише ракети. "Моя особиста позиція – про збільшення постачання європейської зброї в Україну», – сказав політик.
Він підкреслив, що спершу мають відбутися переговори між партнерами, які постачають далекобійну зброю українським військовим.
«Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей», – додав Мерц, не згадавши про можливу участь у перемовинах США.
- Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца твердо стоїть на тому, аби не постачати Україні далекобійні ракети. Попри неодноразові заклики опозиції та низки депутатів Бундестагу Шольц кожного разу, коли заходила мова про Taurus, заявляв, що Київ цих ракет не отримає.