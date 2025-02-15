Зеленський: Росії цього року планує створити 15 дивізій зі 150 тисячами військових

На Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль цьогоріч планує створити 15 нових дивізій до яких увійдуть до 150 тисяч військових РФ, пише LB.ua

"Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, у які увійдуть до 150 тис. солдатів. Це – більше, ніж національні армії більшості європейських країн. Росія продовжує відкривати нові призовні пункти щотижня", — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Путін може собі це дозволити, адже "ціни на нафту все ще досить високі, щоб він міг ігнорувати світ".

"У нас є чітка інформація, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом "навчань". Але саме так вони розташували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну. Чи ця російська сила в Білорусі має намір напасти на Україну? Можливо. А можливо – це призначено для вас", — заявив Президент.

Зеленський підкреслює, що Білорусь межує з трьома країнами НАТО і вже фактично стала плацдармом для російських військових операцій.

"За словами Путіна і Лукашенка, Білорусь зараз має заборонену зброю – ракети середньої дальності і навіть ядерну зброю. Путін чітко сприймає Білорусь як ще одну російську провінцію. І ми повинні бути реалістами. Якщо хтось створює військовий стартовий майданчик, то слід запитати – що ми повинні з цим робити? І що важливіше – що ми можемо зробити до наступної атаки, наступного вторгнення?", — каже Зеленський.

Президент нагадав, що раніше на польському та литовському кордонах з Білоруссю вже були провокації, міграційні кризи, влаштовані російською розвідкою, щоб посіяти хаос в Європі.

"А що, якщо наступного разу це будуть не мігранти? Якщо це будуть російські війська? Або північнокорейські війська? Не робіть помилки – північні корейці не слабкі. Вони вчаться воювати зараз, воювати по-сучасному. А як щодо ваших армій? Чи готові вони? І якщо Росія почне операцію під чужим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі – як це було з Кримом у 2014 році – як швидко відреагують союзники? І чи відреагують взагалі?", – сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що вчоа у Мюнхені віцепрезидент США Джей Ді Венс чітко дав зрозуміти, що десятиліття старих відносин між Європою та Америкою закінчуються. "Відтепер все буде інакше, і Європі потрібно до цього пристосуватися".