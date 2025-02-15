З лінії фронту Донецької області евакуювали ще 84 дитини

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу зафіксовано чергові пошкодження інфраструктури.

Про це інфомує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 381 людину, у тому числі 84 дітей", — ідеться у повідомленні.

У Костянтинівці через російські обстріли пошкоджені 13 приватних будинків, гараж, підприємство, 2 лінії електропередач і газогін. У Новодмитрівці поранено людину. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено аграрний об'єкт.

У Сіверську пошкоджено 8 будинків і адмінбудівлю.