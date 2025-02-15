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Сили ППО знищили 33 "шахеди", ще 37 – локаційно втрачено

РФ запустила по УКраїні 70 ударних безпілотників типу "Shahed".

Сили ППО знищили 33 "шахеди", ще 37 – локаційно втрачено
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 лютого РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото: повітряні сили

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. 

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