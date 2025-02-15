Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
ГоловнаСуспільствоВійна

Британський прем'єр переконує, що Україна все ще "на незворотному шляху до НАТО"

Кір Стармер поговорив з Володимиром Зеленським.

Британський прем'єр переконує, що Україна все ще "на незворотному шляху до НАТО"
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер наполягає на тому, що Україна все ще "перебуває на назворотному шляху до НАТО", попри скептичні заяви адміністрації США.

Як пише The Guardian, голова британського уряду запевнив Президента України Володимира Зеленського у підтримці євроатлантичної інтеграції нашої країни під час розмови телефоном.

Стармер також підкреслив "міцну та конкретну підтримку України з боку Британії так довго, як це буде потрібно". 

Прем'єр висловив віданність принципу "жодних перемовин без України" та заявив, що українська держава "потребує сильних безпекових гарантій, подальшого надання летальної зброї та суверенного майбутнього", в чому може "покластися на Сполучене Королівство".  

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies