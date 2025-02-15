Британський прем'єр переконує, що Україна все ще "на незворотному шляху до НАТО"

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер наполягає на тому, що Україна все ще "перебуває на назворотному шляху до НАТО", попри скептичні заяви адміністрації США.

Як пише The Guardian, голова британського уряду запевнив Президента України Володимира Зеленського у підтримці євроатлантичної інтеграції нашої країни під час розмови телефоном.

Стармер також підкреслив "міцну та конкретну підтримку України з боку Британії так довго, як це буде потрібно".

Прем'єр висловив віданність принципу "жодних перемовин без України" та заявив, що українська держава "потребує сильних безпекових гарантій, подальшого надання летальної зброї та суверенного майбутнього", в чому може "покластися на Сполучене Королівство".