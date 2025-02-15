Мелоні звинуватила Росію в образі "всієї італійської нації"

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні різко висловилися щодо образ на адресу президента республіки Серджо Маттарелли, які пролунали від російської пропагандистки, "речниці" міністерства закордонних справ Марії Захарової.

Як пише Reuters, Маттарелла в одній зі своїх промов розкритикував загарбницькі війни у Європі, які зрештою призвели до Другої світової. За його словами, анексії територій були проєктами нацистської Німеччини, "і російська агресія проти України є такою ж за своє суттю".

Захарова у типовій для російської "дипломатії" хамській манері назвала слова глави італійської держави "блюзнірськими вигадками".

Мелоні заявила, що "образи щодо президента від російського уряду зачіпають всю італійську націю, яку він уособлює". Прем'єрка додала, що вона та інші міністри "висловлюють повну солідарність президенту Маттареллі, який завжди рішуче засуджував вчинену росіянами агресію проти України".