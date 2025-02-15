Поліція Київщини затримала підозрюваних у продажі автомобілів, завезених як гуманітарна допомога

Двох осіб затримали під час отримання понад 19 тис. доларів “виторгу”.

Поліція Київської області затримала 56-річну голову благодійної організації та її спільника - 54-річного волонтера. Їх підозрюють в продажі автомобілів, завезених як гуманітарна допомога.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“На Бориспільщині голова однієї з благодійних організацій спільно з волонтером організували схему незаконного продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога. Обох затримали під час отримання понад 19 000 доларів “виторгу”. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що в 2022-2024 роках під керівництвом благодійниці в Україну було ввезено понад 680 транспортних засобів. Після проходження митного оформлення за пільговою процедурою вони реєструвалися на благодійний фонд як гуманітарна допомога, але частина цих автомобілів продавалася на території Бориспільського району.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).