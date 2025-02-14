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Росіяни змушують дітей в Криму виготовляти деталі для військової зброї

Школярів змушують виготовляти компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова.

Росіяни змушують дітей в Криму виготовляти деталі для військової зброї
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Криму продовжує мілітаризацію українських дітей, перетворюючи їх на безпосередніх учасників війни РФ проти України. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"У школі №5 міста Сімферополь школярів, під ретельним кураторством військових інструкторів, примушують виготовляти деталі для російської зброї – зокрема, компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова. В той самий час, РОА навіть не приховує цього факту, подаючи це як нібито "волонтерську ініціативу", — кажуть у спротиві. 

Насправді, мова йде про грубе порушення Росією міжнародного гуманітарного права – використання дітей у своїх військових злочинних цілях. Виготовлені учнями запчастини "офіційно" передаються російським військовим підрозділам, які беруть участь у війні проти України.

Крім примусу до виробництва комплектуючих для армії окупантів, у кримських школах активно ведеться мілітаристська пропаганда: дітей залучають до рухів на кшталт "Юнармії", організовують зустрічі з російськими військовими та змалку нав’язують позитивне ставлення до війни.

"В такий ганебний спосіб росіяни формують нове покоління, яке повністю підкорятиметься кремлівській ідеології та буде готове поповнювати ряди окупаційної армії у майбутньому", — наголошують у спротиві. 

У ЦНС зазначають, що залучення ворогом дітей до будь-яких мілітарських заходів на ТОТ України є серйозним міжнародним злочином, який немає строку давності та всі доточні рано чи пізно понесуть суворе покарання. 

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