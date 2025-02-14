Росіяни змушують дітей в Криму виготовляти деталі для військової зброї

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Криму продовжує мілітаризацію українських дітей, перетворюючи їх на безпосередніх учасників війни РФ проти України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
"У школі №5 міста Сімферополь школярів, під ретельним кураторством військових інструкторів, примушують виготовляти деталі для російської зброї – зокрема, компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова. В той самий час, РОА навіть не приховує цього факту, подаючи це як нібито "волонтерську ініціативу", — кажуть у спротиві.
Насправді, мова йде про грубе порушення Росією міжнародного гуманітарного права – використання дітей у своїх військових злочинних цілях. Виготовлені учнями запчастини "офіційно" передаються російським військовим підрозділам, які беруть участь у війні проти України.
Крім примусу до виробництва комплектуючих для армії окупантів, у кримських школах активно ведеться мілітаристська пропаганда: дітей залучають до рухів на кшталт "Юнармії", організовують зустрічі з російськими військовими та змалку нав’язують позитивне ставлення до війни.
"В такий ганебний спосіб росіяни формують нове покоління, яке повністю підкорятиметься кремлівській ідеології та буде готове поповнювати ряди окупаційної армії у майбутньому", — наголошують у спротиві.
У ЦНС зазначають, що залучення ворогом дітей до будь-яких мілітарських заходів на ТОТ України є серйозним міжнародним злочином, який немає строку давності та всі доточні рано чи пізно понесуть суворе покарання.