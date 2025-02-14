Росіяни змушують дітей в Криму виготовляти деталі для військової зброї

Школярів змушують виготовляти компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова.

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Криму продовжує мілітаризацію українських дітей, перетворюючи їх на безпосередніх учасників війни РФ проти України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"У школі №5 міста Сімферополь школярів, під ретельним кураторством військових інструкторів, примушують виготовляти деталі для російської зброї – зокрема, компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова. В той самий час, РОА навіть не приховує цього факту, подаючи це як нібито "волонтерську ініціативу", — кажуть у спротиві.

Насправді, мова йде про грубе порушення Росією міжнародного гуманітарного права – використання дітей у своїх військових злочинних цілях. Виготовлені учнями запчастини "офіційно" передаються російським військовим підрозділам, які беруть участь у війні проти України.

Крім примусу до виробництва комплектуючих для армії окупантів, у кримських школах активно ведеться мілітаристська пропаганда: дітей залучають до рухів на кшталт "Юнармії", організовують зустрічі з російськими військовими та змалку нав’язують позитивне ставлення до війни.

"В такий ганебний спосіб росіяни формують нове покоління, яке повністю підкорятиметься кремлівській ідеології та буде готове поповнювати ряди окупаційної армії у майбутньому", — наголошують у спротиві.

У ЦНС зазначають, що залучення ворогом дітей до будь-яких мілітарських заходів на ТОТ України є серйозним міжнародним злочином, який немає строку давності та всі доточні рано чи пізно понесуть суворе покарання.