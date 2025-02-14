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РФ знову атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та бив з артилерії

Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та житлові будинки. 

РФ знову атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та бив з артилерії
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня, 14 лютого, російська армія понад 15 разів атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині. Зафіксовано руйнування.

Як повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак, під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Також понівечені п’ятиповерхівка, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Пошкоджень зазнало авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.

На щастя, люди не постраждали.

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